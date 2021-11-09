القرعة تضع ناشئة العراق إلى جانب السعودية ولبنان في بطولة غرب اسيا

شفق نيوز/ أسفرت قرعة بطولة غرب آسيا بكرة القدم للناشئين، يوم الثلاثاء، عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة A الى لبنان والسعودية التي ستحتضن البطولة.

وحدد اتحاد غرب آسيا شهر كانون الأول المقبل كموعد جديد لإقامة البطولة بعد ان كان مقررا يوم 14 من تشرين الاول الماضي .

وتشارك في البطولة منتخبات العراق ، البحرين، الكويت، الإمارات، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، والبلد المنظم السعودية.

وأُقيمت النسخة السابعة من بطولة الناشئين عام 2019 في الأردن وتوج المنتخب السعودي بلقبها، فيما حل المنتخب الأردني ثانياً، وجاء المنتخب السوري ثالثاً، وشهدت إلى جانب هذه المنتخبات مشاركة: لبنان، الكويت، البحرين، فلسطين، العراق وعمان.