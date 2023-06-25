القرعة تضع سلة العراق بالمجموعة B في الدورة العربية ومباريات ودية خلال معسكر لبنان

شفق نيوز/ يشارك المنتخب العراقي لكرة السلة في الدورة العربية العربية المقررة بالجزائر بفعالية 3x3 الى جانب ثمانية منتخبات هي تونس والأردن وفلسطين والجزائر و قطر والسعودية وليبيا وموريتانيا.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي لوكالة شفق نيوز؛ ان "القرعة اوقعت منتخبنا تحت 23 عاماً في المجموعة B والتي تضم منتخبات قطر والسعودية وليبيا وموريتانيا".

وأوضح أن "اتحاد السلة وضع برنامجه للمنتخب الذي سيشارك في دورة الألعاب الرياضية العربية و التي من المزمع انطلاق منافسات لعبة السلة فيها للمدة 12-14 من تموز المقبل".

واكد ان "المنتخب العراقي يقيم حاليا بمعسكر تدريبي تحت إشراف المدرب التونسي ماهر خنفير في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة ستة لاعبين تم اختيارهم لقائمة المنتخب النهائية".

واشار الى ان "الاتحاد هيء عدداً من المواجهات الودية للمنتخب العراقي خلاله معسكره التدريبي في لبنان بغية الوقوف على جاهزية اللاعبين وخلق الانسجام بينهم".

وكانت اللجنة المنظمة للدورة العربية، قررت تواجد فعالية 3x3 فقط دوناً عن فعالية الـ5x5 وحسب اللوائح التي اقرتها.