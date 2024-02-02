القرعة تحدد مسار مواجهات ممثل العراق في منافسات الاندية العربية لكرة السلة للسيدات

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، قرعة دورة ألعاب الأندية العربية بفعالية كرة السلة للنساء في مدينة الشارقة الاماراتية بحضور ممثلي سبعة اندية مشاركة في المنافسات.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد التنس عهد فالح في حديث لوكالة شفق نيوز إن "القرعة وضعت ممثل العراق غاز الشمال في أولى مواجهاته مع فريق العاصمة السعودي يوم غداً السبت، فيما ستقام المواجهة الثانية امام الأهلي البحريني بعد غدٍ الاحد".

وأضاف فالح "أما المواجهة الثالثة ستقام مع فريق فحيص الأردني الاثنين المقبل، والمواجهة الرابعة ستقام الثلاثاء المقبل أمام الثورة السوري، بينما سينتقل غاز الشمال لمواجهة اصحاب الارض يوم الجمعة فريق الشارقة الإماراتي ليخوض بعدها مباراة الفتاة الكويتي يوم السبت الموافق 10 شباط المقبل".

وحددت اللجنة المنظمة للبطولة يوم الاثنين الموافق 12 من شباط الحالي مباريات تحديد المراكز الأربعة الأولى للبطولة.