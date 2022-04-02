القبض على نجمة المنتخب الأمريكي بتهمة "القيادة في حالة سكر"

شفق نيوز/ ألقت شرطة ولاية كارولينا الشمالية القبض على نجمة كرة القدم النسائية الأميركية، هوب سولو، بتهمة القيادة في حالة سكر.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن سولو أوقفت في موقف سيارات لمتجر "وول مارت" ونقلت إلى سجن مقاطعة فورسيث.

وأشارت الشبكة إلى أن طفلين كانا في السيارة مع حارسة مرمى المنتخب الأميركي السابقة وقت اعتقالها.

وتواجه سولو أيضا اتهامات بمقاومة الاعتقال وجنحة إساءة معاملة الأطفال.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي توقف فيها الشرطة سولو، إذ ألقي القبض على الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية مرتين في عام 2014 في حادث عنف منزلي مع شقيقتها وابن أخيها في ولاية واشنطن. ومع ذلك، أسقطت التهم في عام 2018 بعد عملية استئناف طويلة.

ولعبت سولو في المنتخب الوطني الأميركي من عام 2000 إلى عام 2016، وشاركت في الفوز بكأس العالم في عام 2015 وفازت بالذهب الأولمبي في عام 2008 في بكين وعام 2012 في لندن.