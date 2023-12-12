القبض على رئيس نادٍ تركي "لكمَ" حكما أثناء المباراة (فيديو)

شفق نيوز/ ألقت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، القبض على رئيس نادٍ بتهمة الاعتداء على حكم خلال مباراة كرة قدم في الدوري الممتاز، وهي واقعة تم على أثرها تعليق البطولة المحلية إلى أجل غير مسمى.

وأعلنت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، "حبس 3 مشتبه بهم، من بينهم رئيس نادي أنقرة غوجو لكرة القدم، فاروق قوجة، في قضية الاعتداء على الحكم خليل أوموط ملر".

وقرر الاتحاد التركي لكرة القدم، بوقت سابق الثلاثاء، إيقاف جميع المسابقات المحلية إلى أجل غير مسمى، بعد اقتحام رئيس نادي "أنقرة غوجو"، الملعب ولكمه الحكم في وجهه، عقب نهاية مباراة للفريق على ملعبه بعد تسجيل فريق "ريز سبور" هدف التعادل.

وتطورت الأحداث سريعا بعد اقتحام جماهير "أنقرة غوجو" الملعب واعتدائها على الحكم بالركل أيضا.

وقال رئيس الاتحاد، محمد بويوكيشي، إن كرة القدم التركية "تعرضت لضربة مخزية الليلة".

كما علّق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الحادث عبر حسابه على موقع إكس، قائلا إنه "لن يسمح أبدًا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".

وقال وزير العدل، يلماز تونج: "تم فتح تحقيق قضائي ضد المسؤولين عن الحوادث التي وقع فيها الاعتداء على حكم المباراة".

وقال كبير الأطباء في المستشفى الذي نقل إليه الحكم الذي تعرض للهجوم، إنه "بخير ولا يوجد ما يهدد حياته، ويعاني من نزيف وتشققات حول العينين".