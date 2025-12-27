القبض على رئيس نادي فنربخشة التركي والسبب "كوكايين"

شفق نيوز- أنقرة

أفادت وسائل إعلام تركية، يوم السبت، بإلقاء القبض على رئيس نادي فنربخشة التركي سعد الدين ساران، بتهمة تعاطي المخدرات، مبينة أن ذلك جاء وفقا لنتائج الفحوصات التي خضع لها.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) في تقرير لها إنه تم إلقاء القبض على سعد الدين ساران، الذي يحمل الجنسيتين التركية والأميركية.

وخضع سعد الدين ساران لفحوصات الطب الشرعي بسبب وجود آثار مخدرات في عينات من شعره.

وقد استدعي رئيس النادي التركي الأسبوع الماضي للإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة حيث تم إرساله إلى مركز الطب الشرعي لتقديم عينات من شعره ودمه أيضا.

وخضع ساران الذي انتخب رئيسا لنادي فنربخشة في سبتمبر الماضي للاستجواب الأسبوع الماضي للاشتباه في تورطه في تزويد وتسهيل تعاطي المواد المخدرة.

وأصدر نادي فنربخشة بيانا أعرب فيه عن دعمه لساران وطمأن جماهيره بأن نظام عمل النادي سيتواصل دون انقطاع.

وأعلن النادي التركي أنه: "لدينا ثقة تامة بأن رئيسنا سيتجاوز هذه المحنة بنفس الحكمة والثبات اللذين لطالما تحلى بهما سيطوي هذه الصفحة ويواصل العمل بكل عزيمة من أجل نادينا".

بدوره نفى ساران بشكل قاطع تعاطيه الكوكايين وأعلن أنه سيعيد إجراء الاختبارات في مختبر خاص.

وكتب ساران في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي : "لم أستخدم قط المادة التي يزعم أنها ظهرت إيجابية في نتائج فحص المعمل الجنائي لم أستخدمها فحسب بل لم أرها حتى عن قرب".

واعتبر ساران أن هذه الادعاءات حملة تشويه ضده تهدف لتدمير المؤسسات التي يمثلها.

ويمتلك ساران رجل الأعمال الناجح البالغ من العمر 61 عاما والذي يحمل الجنسيتين التركية والأميركية، شركة ساران القابضة التي تشمل قطاعات الإعلام الرياضي وصناعة السينما والسياحة.