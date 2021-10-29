القائمة الأولية للمنتخب العراقي لمواجهتي سوريا وكوريا الجنوبية

شفق نيوز / علمت وكالة شفق نيوز، القائمة الأولية للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم لمواجهتي سوريا وكوريا الجنوبية، للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتضم القائمة:

فهد طالب، وأحمد باسل، وعلي كاظم، وعلي ياسين، ومحمد شاكر لحراسة المرمى.

واللاعبون أحمد إبراهيم، وعلي فائز، وحسن رائد، ومصطفى ناظم، ومهند جعاز، وريبين سولاقا، وضرغام إسماعيل، وعلاء مهاوي، وشيركو كريم، ومنتظر عبد الأمير، وشريف عبد الكاظم، وأمجد عطوان، وأحمد فاضل، وحسين عمار، وزيد تحسين، ومنتظر محمد جبر، وزيدان إقبال، وسجاد جاسم، وبشار رسن، ورضا فاضل، وأمير العماري، وأيمن حسين، وعلاء عباس، وإبراهيم بايش، ومهند عبد الرحيم، ومحمد قاسم، ومحمد علي عبود، وعلاء عبد الزهرة، وعلي يوسف، ومناف يونس، وحسن عبد الكريم.