القائمة الثانية للأولمبي العراقي تبدأ تدريباتها في معسكر كربلاء اليوم

شفق نيوز/ التحقت القائمة الأولية للمجموعة الثانية الى تدريبات المنتخب العراقي الاولمبي في كربلاء، وستباشر التدريبات تحت اشراف المدرب سوكوب في معسكر كربلاء اليوم الاثنين.

بينما غادرت القائمة الأولية للمجموعة الأولى اليوم مقر إقامة المنتخب في محافظة كربلاء والمكونة من 26 لاعباً.

وأنهت المجموعة الأولى من قائمة المنتخب الأولمبي الأولية لكرة القدم معسكر كربلاء الذي سينتهي يوم الجمعة المقبل بواقع مجموعتين، لكل منهما خمسة أيام.

وتواجدت المجموعة الأولى لمنتخبنا الاولمبي خمسة أيام في معسكر كربلاء، بواقع وحدتين صباحية ومسائية، مع خوض مباراتين تجريبيتين بينهما، وذلك لمشاهدة اللاعبين وكيفية تطبيق الواجبات التكتيكية والتكنيكية ومدى تطبيقها في المباريات الرسمية.

يذكر أن المدرب سوكوب دعا قائمتين لتشكيلة المنتخب الاولمبي يختبر كل قائمة على حدة لاختيار اللاعبين الأفضل للتشكيلة الأساسية التي ستمثل منتخبنا الاولمبي في الاستحقاقات الخارجية المقبلة.