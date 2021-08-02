القانون يبعد أمينيّ سر ومال اتحاد السلة العراقي من منصبيهما

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الاثنين، تعيين الحكم الدولي مروان ماجد حميد، أمينا لسر اتحاد السلة، وأفراح مهدي حسن أمينة مالية للاتحاد السلوي.

وقال أمين سر الاتحاد السابق، والعضو الحالي خالد نجم، لوكالة شفق نيوز، إن "القرار اتخذ وفقاً لقانون الاتحادات المرقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ والذي ينص على أن يكون منصبي أمين السر والأمين المالي بالتعيين وليس عن طريق الانتخابات".

وأوضح نجم، أن "القانون فيه مغالطات كثيرة وغير معمول به في دول أخرى، لاسيما أن الجهات التي وضعت القانون في العراق لم يأخذوا آراء المختصين بالشأن الرياضي".

وأضاف "بعد تطبيق القانون في اتحاد السلة، بات لزاماً ترك منصبي كأمين سر، وكذلك الأمين المالي مهند عبد الستار، لنكون عضوين في الاتحاد العراقي للعبة".