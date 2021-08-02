سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القانون يبعد أمينيّ سر ومال اتحاد السلة العراقي من منصبيهما

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-02T07:45:33+0000
القانون يبعد أمينيّ سر ومال اتحاد السلة العراقي من منصبيهما

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الاثنين، تعيين الحكم الدولي مروان ماجد حميد، أمينا لسر اتحاد السلة، وأفراح مهدي حسن أمينة مالية للاتحاد السلوي.

وقال أمين سر الاتحاد السابق، والعضو الحالي خالد نجم، لوكالة شفق نيوز، إن "القرار اتخذ وفقاً  لقانون الاتحادات المرقم ٢٤  لسنة ٢٠٢١ والذي ينص على أن يكون منصبي أمين السر والأمين المالي بالتعيين وليس عن طريق الانتخابات".

وأوضح نجم، أن "القانون فيه مغالطات كثيرة وغير معمول به في دول أخرى، لاسيما أن الجهات التي وضعت القانون في العراق لم يأخذوا آراء المختصين بالشأن الرياضي".

وأضاف "بعد تطبيق القانون في اتحاد السلة، بات لزاماً ترك منصبي كأمين سر، وكذلك الأمين المالي مهند عبد الستار، لنكون عضوين في الاتحاد العراقي للعبة".

related

اتحاد السلة: دفعنا مبلغ 10 آلاف جنيه للاتحاد الدولي عن قيمة فحوصات كورونا وليست غرامة

Date: 2021-03-02 12:11:11
اتحاد السلة: دفعنا مبلغ 10 آلاف جنيه للاتحاد الدولي عن قيمة فحوصات كورونا وليست غرامة

دوري السلة.. النفط يلحق الخسارة الثانية بالحشد والشرطة يحقق فوزاً

Date: 2021-01-14 16:40:59
دوري السلة.. النفط يلحق الخسارة الثانية بالحشد والشرطة يحقق فوزاً

اتحاد السلة يرفض التجديد للبوسني بكير

Date: 2021-03-02 19:25:10
اتحاد السلة يرفض التجديد للبوسني بكير

النفط يفوز على الحلة والكهرباء على الخطوط في دوري السلة الممتاز

Date: 2021-04-14 16:29:06
النفط يفوز على الحلة والكهرباء على الخطوط في دوري السلة الممتاز

اتحاد السلة يحل المنتخب الوطني للعبة

Date: 2021-03-02 20:19:31
اتحاد السلة يحل المنتخب الوطني للعبة

دوري السلة.. كورونا يؤجل مباريات نادي الخطوط إلى إشعار آخر

Date: 2021-04-19 18:02:01
دوري السلة.. كورونا يؤجل مباريات نادي الخطوط إلى إشعار آخر

اتحاد السلة العراقي يؤجل مباريات دوري الدرجة الاولى الى اشعار اخر

Date: 2021-05-09 10:35:44
اتحاد السلة العراقي يؤجل مباريات دوري الدرجة الاولى الى اشعار اخر

سلة الميناء تتفوق على زاخو بالدوري العراقي

Date: 2019-09-30 20:03:08
سلة الميناء تتفوق على زاخو بالدوري العراقي