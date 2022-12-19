القاسم يلحق الخسارة بمتصدر الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القاسم، يوم الإثنين، من تحقيق الفوز على نادي الكهرباء متصدر الدوري العراقي الممتاز، بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 11 للدوري.

وسجل فريق الكهرباء اولا عن طريق مهيمن سليم في الدقيقة 22 لينتهي الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني تمكن القاسم من معادلة النتيجة في الدقيقة 47 عبر اللاعب رضا حاجم، وسجل القاسم هدف الفوز في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب فلاح عبد الكريم.

وجرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي في الساعة الرابعة والربع من عصر اليوم الاثنين.

وبهذه النتيجة رفع فريق نادي القاسم رصيده للنقطة 12 بالمركز الرابع عشر وتجمد رصيده الكهرباء عند النقطة 22 متمسكاً بالمركز الأول مؤقتاً رغم الخسارة.