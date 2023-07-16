القاسم يقلب الطاولة على نفط الوسط في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القاسم من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نفط الوسط النجفي بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 37 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي الملعب المفترض لنادي القاسم، عند الساعة الخامسة والنصف عصراً .

وسجل نفط الوسط هدفه في الدقيقة 36 من الشوط الاول عن طريق اللاعب حسين ابراهيم، وفي الشوط الثاني سجل القاسم هدف التعديل بالدقيقة 62 وعاد القاسم ليسجل هدفا ثانياً في الدقيقة 67 .

وبهذه النتيجة رفع فريق القاسم رصيده للنقطة 40 بالمركز 15 وتجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 36 بالمركز 17 .