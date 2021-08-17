القاسم يقدم جهازه الفني لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ قدمت إدارة نادي القاسم، يوم الثلاثاء، الجهاز الفني الذي سيقود فريقها الكروي في الدوري الممتاز للموسم الكروي المقبل.

وأعلنت الإدارة في مؤتمر صحفي عن الكادر التدريبي الجديد المؤلف من سامي بحت مدربا، يساعده نديم كريم وازهر طاهر، ومحمد جميل مدربا للحراس.

وقال بحت، خلال المؤتمر، إن تدريب نادي القاسم يشكل تحديا بالنسبه له، ووعد الجماهير بتحقيق مركز بين الثامن والثاني عشر.

وابدى اعجابه بملعب الكفل لانه يتناسب مع اسلوبه وطريقة لعبه، وايضا تحدث عن الملعب بأنه سوف يكون مقبرة للفرق الزائرة.

من جانب آخر تحدث عن الفترة القصيرة المقبلة قبل انطلاقة الدوري، موضحا أنه يحتاج الى ست مباريات ودية والى معسكر تدريبي خارجي من اجل الوصول إلى الاستعداد الجيد والانسجام العام قبل انطلاق المنافسات.

وتحدث الكادر المساعد مشيداً بما لديهم رغبة حقيقية في العمل وتقديم الأفضل.