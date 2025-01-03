القاسم يعمق من جراحات الحدود ويحقق الفوز برباعية

شفق نيوز/ فاز فريق القاسم على ضيفه الحدود، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الثانية والنصف عصراً، وانتهت لصالح القاسم بنتيجة 4-2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القاسم بنتيجة 3-1، سجل الحدود أولاً عن طريق أثير صالح في الدقيقة 16، وسجل القاسم ثلاثة أهداف عن طريق سيف رشيد 36 و46، والحارث حاتم في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، سجل الحدود هدفه الثاني عن طريق فكتور كوستا في الدقيقة 74، وفي الدقيقة 88 سجل القاسم هدفه الرابع من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 14 بالمركز 15، وتجمد رصيد الحدود عند النقط 3 بالمركز الأخير.