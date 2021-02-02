القاسم يعزز صفوفه بمحترفين جدد لانتشاله من قاع الترتيب

شفق نيوز/ اكد مدرب فريق نادي القاسم عادل نعمة أنه اتفق مع ادارة النادي لاستقطاب لاعبين محترفين جدد لتمثيل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال نعمة لوكالة شفق نيوز ان الفريق بحاجة الى تعزيز صفوفه من اللاعبين المتميزين بغية تحسين مستواه العام والخروج بنتائج جيدة ويكون يعزز ترتيب بشكل افضل.

واشار الى انه اتفق مع ادارة النادي للتعاقد مع اربعة لاعبين محترفين لتمثيل كرة القاسم، مبينا انهم سينضمون للتشيلة مع بدء المرحلة الثانية من منافسات دوري الكرة الممتاز.

وكشف نعمة عن هوية اللاعبين الاربعة وهم زكريا اسماعيلي من المغرب، والسنغاليان وديمي داووده، وديمبا، اضافة الى فرناندو كاردوزا من البرازيل .

ويحتل فريق نادي القاسم المركز ماقبل الاخير 19 بعد انتهاء الجولة 16 من منافسات الدوري العراقي الممتاز بمرحلته الاولى.