القاسم يعتزم مخاطبة الاتحادين الآسيوي والدولي بسبب استمرار الأخطاء التحكيمية: أخطاء قاتلة

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي القاسم الرياضي عزمها مخاطبة الاتحادين الدولي والآسيوي بخصوص الأخطاء التحكيمية القاتلة التي رافقت فريقها خلال الدوري العراقي الممتاز.

ووفقا لبيان لإدارة النادي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الإدارة تحتفظ بجميع الفيديوهات للمباريات التي تعرض فيها فريقها الى الظلم تحكيمي الكبير نتيجة الأخطاء التحكيمية القاتلة والتي أدت الى فقدان فريقها لكثيرة من النقاط بسبب هذه الأخطاء الكارثية، وأن آراء أهل الاختصاص من خلال البرامج التحكيمية الخاصة بمباريات الدوري العراقي تؤيد تلك الأخطاء التحكيمية القاتلة والتي تكررت في أكثر من مباراة.

واضاف البيان؛ انه "بعد ان يأست إدارة النادي من اتحاد الكرة ولجانه العاملة من أن تحصل على انصافها وحقها، فإنها عازمة على إرسال هذه الفيديوهات وتسجيلات هذه البرامج إلى الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والى لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وتابع ان النادي "تعرض مراراً الى ظلم تحكيمي مستمر وآخرها كانت مباراته مع نادي الزوراء في الجولة الثامنة والعشرين للدوري العراقي الممتاز حيث احتسب حكم مباراتنا مع الزوراء الدولي محمد سلمان ضربة جزاء مشكوك في صحتها وتنفيذها . و في الوقت القاتل لم يحتسب ضربة حرة مباشرة على خط الجزء لصالح فريقنا".

واشار البيان؛ الى ان "الحكم الاتحادي علي أحمد شاكر الذي أدار مباراتنا مع النجف، أغفل عن ضربة جزاء واضحة في الدقيقة 22 من عمر المباراة وهذا ما أكده برنامج انت الحكم، وكثيراً ما دفع نادينا ثمن هذه الأخطاء التحكيمية المتكررة".

وبين أن "هذه الأخطاء الكارثية تصادر جهود الادارة والجهاز الفني واللاعبين والجمهور وهذا الأمر لا يصب بمصلحة الجميع، حيث اننا نحرص كثيراً على التعاون الجاد والمثمر مع اتحاد الكرة ولجانه العاملة من اجل انجاح مسابقة الدوري العراقي الممتاز".