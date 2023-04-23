القاسم يعترض على "سالم: حجر عثرة

شفق نيوز / أبدت الهيئة الإدارية لنادي القاسم، يوم الأحد، اعتراضها على طاقم تحكيم مباراة فريقها مع نادي زاخو ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

واعتبرت الإدارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، لجنة الحكام حجر عثرة لناديها، مؤكدة امتلاكها من الدلائل ما يثبت صحة ذلك.

وأوضحت أن "اختيار الحكم سالم عامر، لمباراة زاخو والتي ستقام بملعب الأخير إهانة لشعار ناديها، واستهزاء بمشاعر جماهيرها، كونه صاحب مواقف سلبية مع النادي، وثبت ذلك في أكثر من مباراة في الموسمين الماضي والحالي.

ورأت إدارة نادي القاسم، في تسمية مساعدين من إقليم كوردستان، للمباراة، ابتعاد عن الحيادية في تسمية الحكام ومحاباة لنادي على حساب آخر.

وحملت الإدارة، الاتحاد العراقي لكرة القدم، ولجنة الحكام، المسؤوليات المترتبة على ذلك، محذرة من أي تلاعب بنتيجة المباراة، باتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوق النادي.