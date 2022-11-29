القاسم يصعق نوروز "العنيد" بثلاثية نظيفة في دوري الكرة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ فاجئ فريق القاسم لكرة القدم جماهير فريق نوروز بفوز كبير، يوم الثلاثاء، مع انطلاق منافسات الجولة السابعة من الدوري العراقي الممتاز.

وانطلقت ثلاث مباريات في التوقيت نفسه الساعة الثانية ظهراً، حيث واجه فريق القاسم مضيفه نوروز على ملعب الزوراء بالعاصمة بغداد، وانتهى اللقاء بفوز عريض للقاسم 3-0.

سجل سامر محسن للقاسم في الدقيقة 25 من الشوط الأول، واضاف القاسم هدفاً آخر في الدقيقة 73 عن طريق فلاح عبد الكريم، وثالثا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق ليث محمد.

فيما مني فريق نادي الكرخ بخسارة في الوقت القاتل أمام ضيفه نفط ميسان بنتيجة 2-1، على ملعب الساحر احمد راضي.

وسجل لنفط ميسان ياسين عدنان سامية في الدقيقة 44، وجاء هدف التعادل للكرخ عن طريق المحترف لوكاس شالون في الدقيقة 54 من عمر المباراة، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع جاء هدف الفوز الثاني لنفط ميسان عن طريق حمزة عباس.

فيما واجه نادي الحدود ضيفه نفط البصرة على ملعب الشعب الدولي، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون أهداف.