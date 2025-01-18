القاسم يخطف فوزاً ثميناً من الجوية بدوري النجوم

شفق نيوز/ خسر فريق القوة الجوية من ضيفه القاسم بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة 15 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

واحتضن ملعب الشعب الدولي المباراة التي انطلقت عند الساعة 7:30 مساءً وانتهت للقاسم 1-0.

انتهى الشوط الاول، بتقدم فريق القاسم بهدف دون مقابل للصقور، سجل الهدف اللاعب محمد خالد في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني، حتى اطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة .

وبهذه النتيجة، رفع فريق القاسم رصيده للنقطة 21 بالمركز التاسع، بينما تجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 28 بالمركز الثالث.