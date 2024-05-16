القاسم يخطف ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه الكهرباء في نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق القاسم على مضيفه فريق الكهرباء 2-1 ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب الزوراء اليوم الخميس عند الساعة 6:15 عصراً.

انتهى الشوط الاول بتقدم القاسم بهدفين لهدف واحد للكهرباء ، سجل الكهرباء اولاً في الدقيقة الرابعة عن طريق علي خالد، وتمكن القاسم من تعديل النتيجة في الدقيقة 7 عن طريق سيف الدين ظاهر، وأضاف القاسم هدفه الثاني في الدقيقة 45 عن طريق سيف رشيد.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية اللقاء.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من امجد كامل حكما وسطا، وكرار عباس مساعدا اولا، وادهم عيسى مساعدا ثانٍ، ومحمد صلاح حكما رابعا، وزيد ثامر حكم "فار".

ورفع القاسم رصيده للنقطة 22 بالمركز 18 وتحمد رصيد الكهرباء عند النقطة 32 بالمركز 12.