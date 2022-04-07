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القاسم يخطف تعادلاً قاتلاً من الكرخ في دوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-07T14:37:51+0000
القاسم يخطف تعادلاً قاتلاً من الكرخ في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الكرخ مع ضيفه القاسم بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز، في المباراة التي احتضنها ملعب "الساحر احمد راضي".

سجل هدف الكرخ الاول اللاعب عبد الهادي باسم شلحة بالدقيقة 19 من الشوط الاول، وفي الدقيقة 54 من زمن المباراة جاء الهدف الثاني للكرخ عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب حسن عبد الكريم.

وقلص لاعب القاسم مرتضى كصاد النتيجة بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 81 من زمن اللقاء، وفي الدقيقة 89 سجل القاسم هدف التعديل عن طريق علي ماجد.

وضيف المباراة ملعب الساحر احمد راضي في الساعة الثالثة والنصف ظهراً .

وبهذه النتيجة رفع نادي الكرخ رصيده للنقطة 21 بالمركز السابع عشر، ورفع القاسم للنقطة 27 بالمركز الخامس عشر.

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