القاسم يحقق الفوز على أمانة بغداد بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق القاسم على ضيفه أمانة بغداد، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الكوت وهو الملعب المفترض لفريق كربلاء، في الساعة الرابعة و45 دقيقة عصراً، وانتهت لصالح القاسم بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق القاسم هدفه الأول في الدقيقة 75 من خطأ لمدافع أمانة بغداد عبد الله كريم دودو، وسجل القاسم هدفه الثاني عن طريق سيف رشيد بالدقيقة 90+2.

وبهذه النتيجة رفع فريق القاسم رصيده للنقطة 28 بالمركز 17، وتجمد رصيد أمانة بغداد عند النقطة 23 بالمركز 19.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من محمد صادق حكم ساحة، ومقداد عقيل مساعد أول، ومحمد أحمد مساعد ثانٍ، وأحمد قاسم فاضل حكم رابع، ومهند قاسم حكم "فار".