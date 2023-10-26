القاسم يحرز أول هدف وفوز في دوري المحترفين "نجوم العراق" الكروي

شفق نيوز/ عاد فريق نادي القاسم بأول ثلاث نقاط إلى محافظة بابل، يوم الخميس، بعد تحقيقه الفوز على مضيفه فريق نادي أمانة بغداد في أول مباريات لدوري المحترفين "نجوم العراق" للموسم الكروي 2023-2024.

وجرت المباراة في ملعب أمانة بغداد عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر وانتهت بفوز القاسم بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق القاسم بهدف دون رد سجله مدافع أمانة بغداد أيمن رزيج بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45+1، وهو أول هدف في دوري نجوم العراق والذي سيسجل باسم نادي القاسم.

وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة، ليحصل فريق القاسم على أول ثلاث نقاط في دوري المحترفين.