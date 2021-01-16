القاسم يحرج زاخو في عقر داره ويخطف منه نقطة ثمينة

شفق نيوز/ شهد ملعب زاخو، يوم السبت، مباراة فريقه وضيفه فريق نادي القاسم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لدوري الكرة الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتابع؛ أن لاعب زاخو هينيو مونتيرا سجل في الدقيقة 60 من المباراة، غير أن القاسم استطاع معادلة النتيجة بعد 12 دقيقة من هدف زاخو إذ جاء هدف التعادل للقاسم في الدقيقة 72 عن طريق عباس عبد.

واشار المراسل؛ إلى ان بهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 22 بالمركز الخامس، كما رفع القاسم رصيده للنقطة 11 بالمركز الثامن عشر.