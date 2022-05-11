القاسم يجتاز الديوانية والنجف يتغلب على سامراء بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القاسم من تحقيق الفوز على ضيفه الديوانية بهدف دون رد، فيما تغلب النجف على سامراء بهدفين مقابل هدف واحد في المباريات التي جرت، اليوم الاربعاء، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل القاسم هدفه الوحيد في المباراة التي جرت على ملعب الكفل، عن طريق المحترف (ديمي داودة)، في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، ليرفع رصيده الى النقطة 33 بالمركز 16، وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 28 بالمركز 18 .

كما حقق فريق نادي النجف الفوز على سامراء بنتيجة 2-1 في دوري الكرة الممتاز في المباراة التي ضيفها ملعب امانة بغداد.

وسجل النجف أولاً عن طريق اللاعب أمجد راضي بالدقيقة 38 من الشوط الاول ، وجاء هدف التعديل لسامراء عن طريق اللاعب علي سعد بالدقيقة 42 من نفس الشوط، وفي الشوط الثاني عاد امجد راضي ليسجل الهدف الثاني للنجف في الدقيقة 64 .

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 48 بالمركز السابع، وتجمد رصيد سامراء عند النقطة 11 بالمركز الاخير .