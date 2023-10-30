القاسم يتغلب على أربيل في دوري "نجوم العراق"

شفق نيوز / فاز فريق القاسم على ضيفه فريق أربيل، يوم الاثنين، بنتيجة 2-1، في انطلاق منافسات الجولة الثانية لدوري المحترفين "نجوم العراق" لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، في ملعب الكوت، ضمن محافظة واسط.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل القاسم أولاً عند الدقيقة 15 عن طريق المحترف ميسوكي اولمو، وجاء هدف التعديل لأربيل عن طريق شيركو كريم عند الدقيقة 20، وفي الشوط الثاني سجل القاسم هدفه الثاني في الدقيقة 64 من زمن اللقاء.