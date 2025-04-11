القاسم يتعادل مع الكرخ وفوز مهم لأربيل على الحدود بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق القاسم مع ضيفه فريق الكرخ، يوم الجمعة، إيجابياً بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 27 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب النجف الدولي (الملعب المفترض لفريق القاسم)، عند الساعة الخامسة عصراً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل القاسم هدفه في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب الحارث حاتم، وتمكن الكرخ من تعديل النتيجة في الدقيقة 69 عن طريق اللاعب يونس غني.

وبهذه النتيجة، رفع فريق القاسم رصيده للنقطة 42 بالمركز السادس، ورفع الكرخ رصيده للنقطة 37 بالمركز العاشر.

وفي مباراة ثانية ضمن المنافسات ذاتها فاز فريق أربيل على مضيفه فريق الحدود بنتيجة 1-0.

وجرت المباراة بين الفريقين في التوقيت ذاته أي عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب الساحر احمد راضي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل أربيل هدفه في الدقيقة 78 عن طريق شيركو كريم.

وبهذه النتيجة، رفع أربيل رصيده للنقطة 35 بالمركز 12، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 13 بالمركز 20.