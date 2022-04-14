القاسم والنفط يقللان حظوظ الميناء والديوانية في الدوري الممتاز

شفق نيوز / ضاعف فريقا القاسم والنفط، محنة نظيريهما الميناء والديوانية المهددين بالهبوط من الدوري العراقي الممتاز، وذلك قبل عشر جولات على نهاية الدوري.

المباراة الأولى، ضمن منافسات الجولة 27 لدوري الكرة الممتاز، جرت على ملعب الكفل، بين نادي القاسم والميناء وانتهت بفوز الأول بنتيجة 2-1.

وجاء الهدف الأول للقاسم في الدقيقة 55 من عمر المباراة عن طريق أحمد تركي، وبعد دقيقتين جاء الهدف الثاني للقاسم عن طريق اللاعب الحارث حاتم، قبل أن يقلص الميناء الفارق في الدقيقة 59 بهدف واحد وقعه منار طه .

وبهذه النتيجة رفع القاسم رصيده إلى النقطة 30، في المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الميناء عند النقطة 16، في المركز 19 .

وفي المباراة الثانية، التي جمعت فريقي الديوانية والنفط على ملعب الأول، انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف .

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 40 بالمركز 7 من الدوري، كما رفع الديوانية رصيده للنقطة 21 بالمركز 18.