القادم أصعب.. نصائح لتدارك أخطاء دفاع المنتخب العراقي بعد الفوز الكبير

شفق نيوز/ بعد تحقيق المنتخب العراقي لكرة القدم فوزه الأول في التصفيات الآسيوية المشتركة، بنتيجة كبيرة على نظيره الإندونيسي، استطلعت شفق نيوز، آراء عدد من المختصين بشأن النتيجة والأداء الذي ظهر فيه المنتخب، وماذا عليهم فعله للمباريات المقبلة.

واستهل المنتخب العراقي لكرة القدم، مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة، بفوز عريض على ضيفه الإندونيسي، بخماسية لهدف، في مباراة احتضنها ملعب البصرة الدولي، جنوبي البلاد.

في هذا الصدد، قال المدرب واللاعب الدولي السابق رزاق فرحان، لوكالة شفق نيوز، إن "انتصار المنتخب العراقي على إندونيسيا بنتيجة كبيرة كان مميزا وجاء عن جدارة"، لافتاً إلى أن "هذا الانتصار اثلج صدور العراقيين ولا سيما ان الفوز تحقق بأهداف ونتيجة كبيرة".

وأضاف فرحان، أن "رغم الفوز المستحق للمنتخب اداءً ونتيجة، لكن لا بد من تشخيص الأخطاء ومعالجتها لا سيما واننا المنتخب يستطيع أن يجتاز التصفيات بسهولة، إلا أن القادم سيكون اصعب".

وأوضح أن "المهم من هذه التصفيات تدارك الاخطاء والعمل للمباريات الكبيرة المقبلة التي ستكون اعلى مستوى وشأناً، وهذا يعد جانباً مهماً، على الجهاز الفني العمل عليه من الان".

ورأى فرحان، أن "الجماهير الرياضية كلها مع المنتخب لبلوغ كأس العام، والعودة كفريق منافس قوي على كأس آسيا، وهذا ليس صعباً بوجوه دعم من الاتحاد ولاعبين جيدين وكادر تدريبي متميز".

بدوره، رجح المدرب واللاعب الدولي السابق، بهاء كاظم، أن يكون المنتخب العراقي حالياً في أفضل حالته، لا سيما في خطي الوسط والهجوم اللذان قدما اداءً ممتازاً خلال المواجهة الأخيرة أمام إندونيسيا يوم أمس".

وأشار كاظم، خلال حديثه للوكالة، إلى أهمية أن يعمل الكادر التدريبي وعلى رأسه خيسوس كاساس، على خط الدفاع لأن أخطاء كثيرة تتكرر في هذا الخط ولا بد من تجاوزها قبل مواجهة منتخبات اقوى".

وتابع: "وصيتي إلى اللاعبين، أن ينسوا هذه المباراة وان يفكروا في مبارتنا المقبلة امام منتخب فيتنام والذي اعتبره شخصياً من أفضل فرق المجموعة، لا سيما وأن المباراة المقبلة ستكون على ملعب الخصم".

وخلص كاظم، إلى القول: "أملنا كبير بلاعبينا والملاك التدريبي لتجاوز هذه المرحلة، وتحقيق انتصارات مقبلة تضعنا في مقدمة المجموعة واجتياز التصفيات ثم الدخولة في المنافسات الأخيرة التي تؤهلنا لكأس العالم وتصفيات آسيا".