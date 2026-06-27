الفيفا يودّع "أسود الرافدين".. والاتحاد يجني 12.5 مليون دولار

شفق نيوز- متابعة

وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر حسابه الرسمي، رسالة شكر إلى المنتخب العراقي عقب اختتام مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وعلى الصعيد المالي، حصل الاتحاد العراقي لكرة القدم على 10 ملايين دولار، وهي المكافأة المخصصة للمنتخبات التي أنهت مشاركتها في الدور الأول، وفق نظام الجوائز المعتمد من قبل "فيفا"، على أن ترتفع قيمة المكافآت للمنتخبات التي تتقدم إلى الأدوار الإقصائية.

وكان الاتحاد العراقي قد تسلّم، في وقت سابق، مبلغ 2.5 مليون دولار قبل انطلاق منافسات كأس العالم، ليصل إجمالي العوائد المالية من المشاركة في البطولة إلى 12.5 مليون دولار.

وأنهى المنتخب العراقي مشواره في المونديال بعد تلقيه ثلاث هزائم في دور المجموعات، أمام النرويج بنتيجة (4-1)، وفرنسا (3-0)، والسنغال (5-0)، ليغادر البطولة من الدور الأول.