الفيفا يوجه دعوة لمنتخب العراق للمشاركة في كأس العرب 2025 في قطر

شفق نيوز/ تلقى المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم دعوة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025، المقررة إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.

وجاء في الرسالة الرسمية التي تسلمها الاتحاد العراقي لكرة القدم، والموجهة إلى رئيسه عدنان درجال، بتاريخ 25 أبريل 2025 من مدينة زيورخ، ووردت لوكالة شفق نيوز، أن الفيفا أعرب عن سعادته البالغة بدعوة المنتخب العراقي للمشاركة في النسخة الثانية من البطولة، التي ستُقام خلال الفترة من 1 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، في رسالته، أن "النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من كأس العرب عام 2021 كان دافعاً لإعادة تنظيم البطولة"، مشيراً إلى أن الشغف والحماس الذي أظهره المشجعون في مختلف أنحاء المنطقة والعالم جعل من النسخة السابقة حدثاً استثنائياً".

وأضاف إنفانتينو، أن "البطولة المرتقبة ستُعيد إحياء الروح الرياضية العربية، حيث ستجمع فرقاً من قارتين، تربطهما ثقافة وقيم مشتركة، بالإضافة إلى الشغف العميق بكرة القدم"، موضحاً أن "المنافسات ستُقام في ملاعب حديثة ومرافق من الطراز العالمي، كتلك التي استضافت كأس العالم قطر 2022".

وختم إنفانتينو رسالته بالتأكيد على تطلعه لتأكيد مشاركة المنتخب العراقي والترحيب به في قطر، في احتفال جديد بكرة القدم العربية.