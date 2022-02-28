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"الفيفا" يمنع إقامة مباريات في روسيا ويحظر العلم والنشيد خارجها

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-28T04:45:49+0000
"الفيفا" يمنع إقامة مباريات في روسيا ويحظر العلم والنشيد خارجها

شفق نيوز/ على وقع تداعيات العملية الروسية في أوكرانيا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أنه لن ينظم أي مباريات دولية في روسيا، كما لن يُسمح للفريق برفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في مبارياته التي سيخوضها خارج أرضه.

وأعلن الفيفا أن المنتخب الوطني لن يشارك تحت اسم روسيا بل سيكون تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم، كذلك ستقام مبارياته "على ملاعب محايدة" وبدون جماهير كجزء من العقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما أكد أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ عقوبات إضافية، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من المسابقات.

جاء ذلك في حين أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن منتخب إنجلترا لن يلعب أي مباراة ضد روسيا في المستقبل القريب على كل المستويات.

وقال إنه اتخذ هذا القرار حيث يدين بشدة الفظائع المرتكبة من القيادة الروسية بعد بدء غزو أوكرانيا، وفق بيانه.

يذكر أن قرار الفيفا جاء بينما تستمر التطورات على الساحة السياسية بالنسبة للأزمة الأوكرانية.

 

 

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