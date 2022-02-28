الفيفا يمنع المنتخب الروسي من المشاركة في مونديال قطر

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الاثنين، منع المنتخب الروسي من المشاركة في مونديال قطر 2022.

وقرر فيفا منع الاندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في جميع الفعاليات الرياضية التي يقيمها الاتحاد الدولي ومن ضمنها مونديال قطر 2022.

وعمل فيفا مع الاتحاد الأوروبي (يويفا) من أجل تفعيل القرار الذي سيُبعد روسيا عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ "إلا في حال تحسن الوضع" وذلك رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان من المقرر أن يلتقي المنتخب الروسي مع نظيره البولندي في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 في 24 آذار المقبل.

وسيشمل الاستبعاد كافة المنتخبات الوطنية الروسية، وبالتالي قد يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في تموز المقبل.

ورفض الاتحاد البولندي لكرة القدم مواجهة المنتخب الروسي، وبعدها أعلنت السويد وجمهورية التشيك رفض مواجهة روسيا أيضا، حيث سيلتقي أحد المنتخبين مع روسيا في حال فوزها على بولندا في قبل نهائي المحلق.