الفيفا يلغي خطة بيع حقوق كأس العالم بعد اعتراض أوروبا

شفق نيوز- متابعة

انهارت خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لبيع جزء من امبراطوريته التجارية ​لمستثمرين خارجيين عقب ثورة علنية من مسؤولي اللعبة في ‌جميع أنحاء العالم وانقسام كبير بين كبار المسؤولين التنفيذيين في الفيفا، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأميركية أمس الجمعة.

وأشارت الصحيفة نقلا عن أربعة مصادر مطلعة على الأمر، إلى أن الصفقة، التي كان الفيفا يهدف من خلالها إلى ​جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار عن طريق بيع حصة ​تبلغ حوالي 20 بالمئة في المجموعة، مما يقدر قيمة الذراع ⁠الجديد بنحو 20 مليار دولار، لم تعد سارية.

وقوبل الاقتراح، الذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء الماضي، بمقاومة فورية بقيادة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الذي اتهم الفيفا "بطرح روح" هذه الرياضة للبيع.

وفي يوم الخميس الماضي، صوتت الدول ​الأعضاء في اليويفا البالغ عددهم 55 اتحادا بالإجماع على مقاطعة كافة بطولات ​الفيفا، بعد أقل من أسبوعين من تتويج المنتخب الإسباني للرجال بلقب بطل العالم.

واستقال كارلوس ‌كورديرو، أحد ⁠كبار مستشاري رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، أمس الجمعة احتجاجا على الخطة، وقال كيفن لامور الرئيس التنفيذي للفيفا إن الموظفين "تعرضوا للخداع" من قبل إنفانتينو، واصفا الاقتراح بأنه "مشروع شخص واحد".