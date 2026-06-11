الفيفا يكشف سعات ملاعب مونديال 2026.. توقعات بتحطيم الرقم القياسي للجماهير

شفق نيوز- متابعة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الخميس، عن الطاقة الاستيعابية للملاعب الـ16 التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكداً أن البطولة مرشحة لتحطيم الرقم القياسي التاريخي للحضور الجماهيري المسجل في نسخة 1994.

وقال "فيفا" في بيان رسمي، إن النسخة المقبلة ستكون الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً وللمرة الأولى بتنظيم مشترك بين ثلاث دول، مشيراً إلى أن الإقبال الجماهيري العالمي على المباريات يتوقع أن يسجل أرقاماً غير مسبوقة.

وأوضح أن أكبر الملاعب المستضيفة سيكون ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي بسعة 80,824 متفرجاً، يليه ملعب ميتلايف في نيوجيرسي/نيويورك بسعة 80,663 متفرجاً، فيما يتسع ملعب "إيه تي أند تي" في أرلينغتون/دالاس لـ70,649 مشجعاً، وملعب "سوفاي" في لوس أنجليس لـ70,492 متفرجاً.

وأضاف أن ملعب "أروهيد" في كانساس سيتي يستوعب 69,045 متفرجاً، وملعب "ليفايس" في سانتا كلارا/سان فرانسيسكو 68,827 متفرجاً، وملعب "إن آر جي" في هيوستن 68,777 متفرجاً، بينما تبلغ سعة ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" في فيلادلفيا 68,324 متفرجاً، وملعب "مرسيدس-بنز" في أتلانتا 68,239 متفرجاً.

وأشار إلى أن ملعب "لومن فيلد" في سياتل يتسع لـ66,925 متفرجاً، وملعب "هارد روك" في ميامي لـ64,478 متفرجاً، وملعب "جيليت" في فوكسبورو/بوسطن لـ64,146 متفرجاً.

وفي كندا، تبلغ سعة ملعب "بي سي بليس" في فانكوفر 52,497 متفرجاً، فيما يستوعب ملعب "بي إم أو فيلد" في تورونتو 43,036 متفرجاً، بينما تبلغ سعة ملعب "أكرون" في غوادالاخارا 45,664 متفرجاً، وملعب "بي بي في إيه" في مونتيري 51,243 متفرجاً.

وأكد الاتحاد الدولي أن هذه الأرقام تعكس الحجم الاستثنائي للبطولة المقبلة، والتي ينتظر أن تسجل أعلى معدل حضور جماهيري في تاريخ كأس العالم، متجاوزة الرقم القياسي الذي تحقق في مونديال 1994 بالولايات المتحدة.