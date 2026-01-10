الفيفا يقيّد صلاحيات اتحاد الكرة و يحدد موعداً لإجراء انتخاباته.. وخبير قانوني يعلّق

شفق نيوز – بغداد

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، بإجراء انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم في الثالث والعشرين من شهر أيار/مايو 2026، ضمن إطار تنظيم العملية الانتخابية وضمان توافقها مع الأنظمة واللوائح المعتمدة دولياً.

وتأتي هذه التوصية في سياق حرص الفيفا على دعم استقرار العمل الإداري والمؤسسي للاتحاد العراقي لكرة القدم، وبما يسهم في تعزيز الحوكمة وتطوير كرة القدم العراقية خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تتخذ الجهات المتخصصة في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصية، بما يضمن سير الانتخابات بشفافية ونزاهة، وبما ينسجم مع متطلبات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وتعليقاً على توصية الفيفا، قال الخبير القانوني الدولي نزار أحمد لوكالة شفق نيوز، إن رسالة الفيفا التي وصلت إلى الاتحاد هذا اليوم، تتمثل بأن كلاً من "FIFAوAFC يرى أنه في حين يجوز للجنة التنفيذية الاستمرار في أداء مهامها وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم، وذلك لضمان استمرارية عمل الاتحاد دون انقطاع، إلا أنه يتعيّن عليها الامتناع عن اتخاذ أي قرارات تتجاوز نطاق الأعمال الإدارية الروتينية أو قد تؤثر في هيكل أو توجه أو نزاهة العملية الانتخابية".

وبيّن أنه من الناحية القانونية، يحق للجنة التنفيذية اتخاذ إجراء الفصل المؤقت لرئيس الاتحاد، باعتبار أن هذا الإجراء يدخل ضمن صلاحياتها المنصوص عليها في النظام الأساسي"، مشيراً إلى أنه من الممكن "تكييفه كإجراء إداري ضمن الأعمال الإدارية الروتينية، شريطة إثبات أن هذا القرار لا يمس هيكل العملية الانتخابية ولا يؤثر في توجهها أو نزاهتها".

غير أن الخبير القانوني، أوضح أن مسألة مدى تأثير قرار العزل المؤقت ستؤثر على العملية الانتخابية، وهي النقطة الجوهرية التي ستبقى محل جدل قانوني.