الفيفا يسمح لجمهور كأس العالم بإدخال زجاجة مياه واحدة

شفق نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السماح للجماهير في مباريات كأس ​العالم لكرة القدم المقررة في الولايات المتحدة وكندا ‌والمكسيك بإدخال زجاجة مياه واحدة مختومة من المصنع ومخصصة للاستخدام لمرة واحدة إلى الملاعب، وذلك بعد أيام من قراره ​حظر الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام لأسباب أمنية.

وأوضح الاتحاد ​أن المشجعين سيسمح لهم بحمل زجاجة بلاستيكية بسعة (600 ⁠مل) داخل الملاعب، مجددا التأكيد على أن الزجاجات ​الصلبة أو القابلة لإعادة الاستخدام ستظل محظورة.

وقال هيمو شيرجي ​الرئيس التنفيذي للعمليات في الفيفا إن هذا القيد يستند إلى اعتبارات السلامة والأمن، موضحا أن الزجاجات تعد من بين عدة أشياء ​قد تشكل خطرا في حال إلقائها.

وجاء هذا التوضيح ​بعد تحديث الفيفا لمدونة قواعد السلوك داخل الملاعب هذا الأسبوع، متراجعا ‌عن ⁠توجيهات سابقة كانت تسمح بدخول الزجاجات البلاستيكية الشفافة الفارغة والقابلة لإعادة الاستخدام.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف بين الجماهير بشأن الحفاظ على الترطيب خلال المباريات، لا سيما في ​الملاعب التي يتوقع ​أن تتجاوز ⁠درجات الحرارة فيها 25 درجة مئوية.

وأكد الفيفا أن المدن المستضيفة ستوفر إجراءات للتخفيف ​من الحرارة في محيط الملاعب، تشمل نقاطا ​لتوزيع المياه، ⁠ومناطق للرش بالماء، وخياما للتبريد، مشيرا إلى أن أسعار المياه داخل الملاعب ستظل متماشية مع الأسعار المعتمدة في ⁠الفعاليات ​الأخرى التي تقام في هذه ​الملاعب.