"الفيفا" يستلم شكوى اتحاد الكرة العراقي بشأن مباراة الأردن ويبدأ دراستها رسمياً

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، تلقيه رداً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يؤكد فيه استلام الطلب العاجل المتعلق باتخاذ تدابير تحفظية قبل إقامة مباراة منتخبي العراق والمقررة في 10 حزيران/ يونيو المقبل ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رد الفيفا، الموقّع من قبل رئيس لجنة الانضباط أميركو إسبالارغاس، جاء فيه أن الطلب قيد الدراسة حالياً من قبل الجهات القضائية المختصة في الفيفا، وأن الاتحاد الدولي سيقوم بإبلاغ الاتحاد العراقي بأي مستجدات أو قرارات يتم اتخاذها في الوقت المناسب".

وبين أن "هذا التطور يأتي بعد أن كان الاتحاد العراقي قد رفع شكوى رسمية تتضمن تسجيلات موثقة وشهادات حول شعارات مسيئة وهتافات سياسية وعنصرية شهدتها مباريات سابقة في التصفيات، مطالباً باتخاذ إجراءات تحفظية لضمان بيئة آمنة وعادلة للمنتخب الوطني خلال المباراة المرتقبة".

وأكد الاتحاد العراقي استمراره في "متابعة الطلب بشكل رسمي وقانوني، انسجاماً مع مبادئ العدالة الرياضية ولوائح الفيفا المتعلقة بالتمييز والانضباط".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد تقدم يوم الجمعة 29 آذار/ مارس الماضي، بشكوى رسميةٍ إلى الاتحادين الآسيويّ (AFC) والدوليّ (FIFA)، بشأنِ الأحداثِ التي رافقت مباراةَ (العراق وفلسطين) في العاصمةِ الأردنية عمّان (الأرض المُفترضة لفلسطين) في (25 آذار/ مارس 2025) ضمن الجولةِ الثامنة من تصفياتِ آسيا المؤهلةِ لكأسِ العالم 2026.

وشهد اللقاء بين منتخبي العراق وفلسطين، والذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان، هتافات وصفت بالعنصرية والسياسية، من قبل الجماهير التي ملأت الملعب من الجنسيتين الأردنية والفلسطينية، الأمر الذي قوبل برفض من الشارع العراقي، مع مطالبات باتخاذ خطوات حكومية رادعة لمثل تلك الأفعال التي ترافق مباريات المنتخب العراقي.