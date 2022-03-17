"الفيفا" يختار ملعباً قطرياً لمواجهة العراق والامارات واتحاد الخليج يبدي دعماً لبغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر في اتحاد الكرة، يوم الخميس، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيختار أحد الملاعب القطرية لتكون أرضاً محايدة للقاء العراق والامارات، وفيما أبدى اتحاد كأس الخليج العربي دعمه للعراق في استضافة المباريات الرسمية على ارضه، أكد انه سيجري اتصالاته لاكمال العراق تصفياته المونديالية على أرضه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بصدد اختيار أحد الملاعب القطرية لتكون أرضاً لإقامة مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الاماراتي يوم 24 اذار الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم".

من جهته أبدى رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني،" استغرابه" من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل مباراة العراق والإمارات ضمن تصفيات كأس العالم 2022 لأسباب أمنية، بعد أن كان مقرراً إقامتها في العاصمة العراقية بغداد بعد رفع الحظر عن ملاعبها.

وقال آل ثاني في تصريحات صحفية اطلعت عليها شفق نيوز "لقد علمنا بالخبر خلال اجتماع المكتب التنفيذي لكأس الخليج العربي، وسأتواصل مع عدنان درجال وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، لأنقل اليه دعمي للعراق واؤكد أحقية منتخب أسود الرافدين في استضافة مبارياته على أرضه وأمام جمهوره".

كما أكد آل ثاني "أنه سيقوم بالتنسيق الكامل مع الاتحاد العراقي للخطوات العملية، كما سيقوم بالاتصالات السريعة واللازمة كي يكمل المنتخب العراقي مبارياته بين جماهيره في تصفيات كأس العالم."

يشار الى ان الاتحاد الدولي قرر الغاء اقامة لقاء العراق والامارات والذي كان مقررا على ملعب المدينة ببغداد يوم 24 من هذا الشهر لاسباب امنية .

وكانت وزارة الشباب والرياضة وصفت، اليوم الخميس، قرار نقل مباراة العراق والامارات الى ملعب محايد بأنه "منافٍ للمنطق وبعيد عن الروح الرياضية"، وفيما بينت أن كثيرا من الأحداث المشابهة والحادة تجري في أغلب دول العالم من دون أخذ قرارات مماثلة بشأنها، دعت الاتحادين الدولي والاسيوي الى متابعة مباراة زامبيا في العراق و"التراجع فوراً" عن قرار نقل المباراة ضمن التصفيات المونديالية.

وكان الاتحادان الدولي "فيفا" والآسيوي لكرة القدم سمحا باقامة مباراة منتخبي العراق والامارات في العاصمة بغداد في الرابع والعشرين من شهر آذار الجاري والتي تندرج في سياق منافسات المجموعة الآسيوية التصفوية الأولى المؤهلة لمونديال الدوحة 2022 قبل ان يتراجعا عن ذلك برسالة رسمية أبرقاها قبل ساعات الى الاتحاد العراقي لكرة القدم.