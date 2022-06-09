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"الفيفا" يحظر أندية عراقية من التعاقد مع اللاعبين المحليين والدوليين

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-09T16:20:11+0000
"الفيفا" يحظر أندية عراقية من التعاقد مع اللاعبين المحليين والدوليين

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، حظر أندية الديوانية ودهوك والنجف والقاسم من التعاقد مع اللاعبين العراقيين وغير العراقيين لإخلالهما بالتزاماتهما المالية مع المحترفين في الفريقين الكرويين.

وبحسب ما ورد لوكالة شفق نيوز، فإن سبب حظر الأندية الثلاثة من التعاقد مع اللاعبين هو لعدم تسديد الأجور المتبقية بذمتهم للاعبين.

ويدين نادي الديوانية بمبلغ إجمالي 290 ألف دولار و54 ألف يورو، للاعبين المحترفين السابقين جيان موسيتي، وسينامي دوف وومي، ويوري دي جيسوس ميسياس، ونادي جزيرا المالطي.

فيما يدين نادي دهوك بمبلغ 12 ألف دولار للاعب علاء أحمد الشبلي، أما نادي النجف فبمبلغ 80 ألفاً و350 دولاراً للاعب مهدي ريسياسي.

وبالنسبة للقاسم فهو مدين بمبلغ 47 ألفاً و333 دولاراً للاعبين المحترفين جبريل ماتالا، وجونيور فرناندو دو كاردوزو دوس سانتوس.

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