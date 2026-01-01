الفيفا يحدد التوقفات الدولية لعام 2026: 8 أيام قبل مباراة العراق في ملحق كأس العالم

شفق نيوز – زيوريخ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، توقفاته للعام المقبل مقرراً دمج توقفي شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2026 في توقّف واحد لمدة 15 يوم، بدلاً من توقفين منفصلين كما كان سابقاً .

وسيحصل المنتخب العراقي، وفق التوقفات الدولية، على 8 أيام قبل مباراته في الملحق المؤهل لكأس العالم أمام الفائز في لقاء بوليفيا وسورينام.

ووفقاً للفيفا، ستكون التوقفات الدولية في عام 2026، كما يلي:

توقف آذار/مارس 2026، سيكون لمدة 8 أيام قبل مباريات الملحق.

‏توقف تموز/يوليو، سيكون لمدة 8 أيام (قبل كأس العالم).

توقف أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، سيكون لمدة 15 يوماً.

توقف تشرين الثاني/نوفمبر، سيكون لمدة 8 أيام.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حدّد موعد وتوقيت وملعب مباراة المنتخب العراقي في الملحق العالمي أمام الفائز في لقاء بوليفيا وسورينام.

حيث سيخوض المنتخب العراقي مباراة الحسم في الملحق العالمي على ملعب مونتيري في المكسيك عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت بغداد، في يوم 1 من شهر نيسان/أبريل 2026.