الفيفا يبارك لفريق الشرطة فوزه المبكر بلقب الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، يوم الثلاثاء، نادي الشرطة الرياضي بمناسبة حصول فريقه الكروي على لقب مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2021/ 2022.

وقال إنفانتينو في برقية تهنئة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز "إن من أعظم دواعي سروري أن أهنئ نادي الشرطة الرياضي على تتويجه بطلاً للعراق للموسم 2021/ 2022، هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الجهد الجماعي والحماسي والإخلاص للفريق كله".

وأضاف "من حق كل عضو في النادي أن يشعر بالفخر، فالرجاء تبليغ تهنئتي إلى كل شخص شارك في هذا الإنجاز العظيم".

وتابع إنفانتينو "كما انتهز هذه الفرصةَ للإعراب لكم ولاتحادكم عن شكر مجتمع كرة القَدَم كله على إسهامكم في تطوير وازدهار كرة القَدم في العراق والمنطقة، وأتطلع إلى اللقاء بكم ثانية في وقت قريب".

وفاز فريق نادي الشرطة لكرة القدم بلقب الدوري العراقي الممتاز قبل سبع جولات من نهاية الدوري للموسم الحالي 2021/2022.