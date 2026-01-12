"الفيفا" والاتحاد الآسيوي يعلنان خارطة الطريق لانتخابات اتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز- بغداد

كشف الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن خارطة الطريق الخاصة بالعملية الانتخابية الجديدة للاتحاد العراقي لكرة القدم، والتي تضمنت المراحل والمواعيد التالية.

وفقاً لوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الإعلان عن موعد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للاتحاد العراقي لكرة القدم سيكون في 12 كانون الثاني 2026.

اما عقد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للاتحاد العراقي لكرة القدم سيكون في 26 كانون الثاني 2026، وعقد الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للاتحاد العراقي لكرة القدم، مع إشعار الأمانة العامة، في 9 شباط 2026، بحسب الوثيقة.

وأشارت إلى الإعلان عن الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العراقي لكرة القدم وتعميم وثائق الدعوة في 11 آذار 2026، وعقد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العراقي لكرة القدم لانتخاب اللجنة الانتخابية في 26 آذار 2026، فضلاً عن توجيه الدعوة لعقد المؤتمر الانتخابي للاتحاد العراقي لكرة القدم وإطلاق العملية الانتخابية في 29 آذار 2026.

كما يتم الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح في 8 نيسان 2026، ونشر القائمة الرسمية للمرشحين في 8 أيار 2026، وعقد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي للاتحاد العراقي لكرة القدم في 23 أيار 2026.