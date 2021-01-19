الفيفا ترد شكوى محترف أوغندي ضد نادي الشرطة العراقي

شفق نيوز/ ردت هيأة المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، شكوى تقدم بها لاعب احترف في صفوف نادي الشرطة العراقي.

وذكر المكتب الاعلامي لنادي الشرطة في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، ان هيأة المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ردت الشكوى التي تقدم بها، الأوغندي توني ماويجي، ضد نادي الشرطة.

ونقل البيان عن أمين سر نادي الشرطة، علاء بحر العلوم قوله: تلقينا إشعارا رسمياً من قبل الاتحاد الدولي يقضي برد الشكوى التي تقدم بها المحترف الأوغندي (توني ماويجي) الذي سبق أن جمعنا به اتفاق مبدئي لتمثيل فريقنا بكرة القدم.

وأضافَ بحر العلوم؛ أن إدارة النادي قدمت دفوعاتها مشفوعةً بالدلائل الخاصة بالتعاقد مع اللاعب المذكور والتي دحضت وجود أي اتفاقٍ مبرم رسمياً، الأمر الذي غلب كفة النادي في الشكوى. وبيّنَ أمين سر نادي الشرطة؛ أن إدارة النادي تتعاملُ بمهنيةٍ متناهية بخصوص عقود اللاعبين، وفي جميع الألعاب، لعكس المردود الايجابي عن الرياضة العراقية بصورة عامة، ونادي الشرطة على وجه الخصوص، لافتاً إلى ان التعامل بمهنية لا يغني مطلقاً عن وضع حقوق النادي المالية والإدارية في مقدمةِ اهتمامات الإدارة.

الجديرُ بالذكر ان ماويجي تقدم بشكوى للحصول على (110) آلاف دولار على الرغم من عدم إتمام صفقة انتقالهِ رسمياً إلى القيثارة الخضراء.