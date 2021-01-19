سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الفيفا ترد شكوى محترف أوغندي ضد نادي الشرطة العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-19T16:03:54+0000
الفيفا ترد شكوى محترف أوغندي ضد نادي الشرطة العراقي

شفق نيوز/ ردت هيأة المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، شكوى تقدم بها لاعب احترف في صفوف نادي الشرطة العراقي.

وذكر المكتب الاعلامي لنادي الشرطة في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، ان هيأة المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ردت الشكوى التي تقدم بها، الأوغندي توني ماويجي، ضد نادي الشرطة.

ونقل البيان عن أمين سر نادي الشرطة، علاء بحر العلوم قوله: تلقينا إشعارا رسمياً من قبل الاتحاد الدولي يقضي برد الشكوى التي تقدم بها المحترف الأوغندي (توني ماويجي) الذي سبق أن جمعنا به اتفاق مبدئي لتمثيل فريقنا بكرة القدم.

وأضافَ بحر العلوم؛ أن إدارة النادي قدمت دفوعاتها مشفوعةً بالدلائل الخاصة بالتعاقد مع اللاعب المذكور والتي دحضت وجود أي اتفاقٍ مبرم رسمياً، الأمر الذي غلب كفة النادي في الشكوى. وبيّنَ أمين سر نادي الشرطة؛ أن إدارة النادي تتعاملُ بمهنيةٍ متناهية بخصوص عقود اللاعبين، وفي جميع الألعاب، لعكس المردود الايجابي عن الرياضة العراقية بصورة عامة، ونادي الشرطة على وجه الخصوص، لافتاً إلى ان التعامل بمهنية لا يغني مطلقاً عن وضع حقوق النادي المالية والإدارية في مقدمةِ اهتمامات الإدارة.

الجديرُ بالذكر ان ماويجي تقدم بشكوى للحصول على (110) آلاف دولار على الرغم من عدم إتمام صفقة انتقالهِ رسمياً إلى القيثارة الخضراء.

related

إدارة الشرطة تختار "مساعد شهد" لقيادة النادي وتستبعد تكليف مدرب عراقي

Date: 2020-11-13 10:55:30
إدارة الشرطة تختار "مساعد شهد" لقيادة النادي وتستبعد تكليف مدرب عراقي

الفيفا يكشف عن الدوريات الأكثر إنفاقاً في الانتقالات الشتوية

Date: 2020-02-12 17:03:49
الفيفا يكشف عن الدوريات الأكثر إنفاقاً في الانتقالات الشتوية

الشرطة العراقي يخسر بفضيحة كروية أمام الشباب السعودي

Date: 2019-12-23 19:49:25
الشرطة العراقي يخسر بفضيحة كروية أمام الشباب السعودي

مدرب برتغالي لقيادة القيثارة خلفا لشهد

Date: 2020-11-18 11:02:03
مدرب برتغالي لقيادة القيثارة خلفا لشهد

الفيفا يحارب التلاعب بالنتائج عبر "الزر الأحمر"

Date: 2020-09-11 17:51:32
الفيفا يحارب التلاعب بالنتائج عبر "الزر الأحمر"

اربيل يتعاقد مع مهاجم الشرطة شيركو كريم

Date: 2020-01-31 13:41:15
اربيل يتعاقد مع مهاجم الشرطة شيركو كريم

الفيفا ينهي جدل مونديال الأندية

Date: 2019-06-03 15:56:33
الفيفا ينهي جدل مونديال الأندية

الشرطة يفلت من كمين القاسم بفوز قاتل

Date: 2020-11-22 16:33:00
الشرطة يفلت من كمين القاسم بفوز قاتل