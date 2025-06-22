الفوضى تطيح بانتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم في أربيل

شفق نيوز/ فشل المرشح الوحيد لمنصب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في أربيل، بيستون أكرم، بنيل ثقة الجمعية العامة خلال الانتخابات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن، الانتخابات جرت في اربيل بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار، الذي تواجد مع لجنة الانتخابات لاتمام المؤتمر الذي فشل بجولته الاولى بشكل رسمي .

وأضاف، بعد فوضى واحتجاجات على ترشيح اسماء عدة، تقرر تأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر، وسيتم تحديد موعد جديد لها، بعد الاتفاق على آلية جديدة ووفق النظام الداخلي .

ومن المقرر أن يعود المرشح الوحيد للرئاسة، بيستون أكرم، في جولة ثانية لترشيح نفسه مجددا لرئاسة الاتحاد الفرعي في أربيل .