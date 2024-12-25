"الفوضى" تدفع نادي أربيل لتأجيل انتخاباته إلى تموز المقبل

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي أربيل، عن تأجيل انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة التي كانت مقررة اليوم الاربعاء، وذلك بسبب الفوضى التي شهدتها قائمة المرشحين، إضافة إلى أسباب أخرى وصفها بالإدارية والفنية.

وقال المدير الإعلامي لنادي أربيل، سامال بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، إن الانتخابات تم تأجيلها إلى إلى الأول من تموز 2025، بعد أن شهدت فوضى عارمة، وتقديم مرشحين غير مؤهلين للترشح.

وأضاف أن النادي يخوض منافسات دوري نجوم العراق ودوري كوردستان العراق، بالإضافة إلى الفئات العمرية، مما قد يؤثر سلباً على نتائج الفريق في حال تم إجراء الانتخابات في هذه الفترة، وهو ما ظهر بشكل واضح بعد الخسارة أمام نادي الموصل أمس بركلات الترجيح والخروج من بطولة كأس العراق، رغم النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في دوري النجوم قبل الإعلان عن الانتخابات المؤجلة.

وأشار بريفكاني إلى أن الموعد الجديد للانتخابات تم تحديده بما يخدم النادي وفرقه، على أن يتم بعد انتهاء دوري نجوم العراق.

وفيما يتعلق بالجوانب المالية، لفت إلى أن إدارة النادي المؤقتة قامت بحل جميع القضايا المالية، مؤكدة أنها ستسدد مستحقات اللاعبين المتأخرة في الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً بعد أعياد رأس السنة الميلادية.