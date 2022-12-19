"الفوز والتعادل" يتقاسمان 6 مواجهات في منافسات الدرجة الاولى لكرة القدم وديالى يتصدر القائمة

شفق نيوز / شهدت منافسات الجولة السابعة من المجموعة الأولى لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، اليوم الاثنين، إقامة 6 مباريات تناصفت بين الفوز والتعادل.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي ديالى على فريق نادي الصليخ بهدف وحيد، وفوز فريق نادي المرور على فريق نادي عفك بنتيجة 2 – 1 هدف ، وبنفس النتيجة تفوق فريق نادي الحسين على فريق نادي السماوة.

وتعادل فريق نادي الناصرية مع فريق نادي الشرقاط ايجابياً بنتيجة 1 – 1 ، وبنفس النتيجة تعادل فريق نادي الجولان مع فريق نادي مصافي الوسط، فيما انتهت تعادل فريق نادي الميناء سلبياً مع فريق نادي الكوفة.

وبنهاية الجولة السابعة قفز ديالى للمركز الأول برصيد 15 نقطة يليه ثانيا مصافي الوسط المجموعة برصيد 14 نقطة وبنفس الرصيد يحل الميناء ثالثاً بفارق الأهداف.