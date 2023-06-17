الفكرة المرفوضة أصبحت مقبولة.. لابورتا يفكر ببيع حصة من إدارة برشلونة لقطر

شفق نيوز/ يدرس نادي برشلونة فكرة الانتقال إلى نموذج الملكية المختلطة لإدارة شؤون النادي الذي يعاني أزمة اقتصادية "خانقة".

وقال موقع "هاي كورة" المتخصص بالأخبار الرياضية إن "خوان لابورتا رئيس برشلونة ربما سئم من كثرة المشاكل الاقتصادية للنادي، وكلما وجد حلا اكتشف غرق النادي أكثر في ازمات مالية قد تجعله متأخراً عن كبار فرق أوروبا لذلك بدأ يدرس الخطة التي كان يرفضها الجميع داخل النادي وهي بيع الكيان العريق".

وأضاف الموقع أن "برشلونة يدرس فكرة الانتقال إلى نموذج الملكية المختلطة حيث سيبقى أعضاء النادي في الأغلبية من خلال امتلاك ما لا يقل عن 51 ٪ من النادي والنسبة المتبقية ستكون مرتبطة بشركة خارجية برأس مال كبير وقد تكون هذه الشركة من قطر لذلك سافر لابورتا للدوحة لدراسة أبعاد تلك الفكرة".