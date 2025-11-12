الفضية للرباع العراقي علي عمار في ألعاب التضامن الإسلامي

شفق نيوز- الرياض

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الأربعاء، إحراز الرباع العراقي علي عمار الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال لوزن +110 كغم، ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حالياً في العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب بيان للجنة الأولمبية ورد لوكالة شفق نيوز فإن الرباع العراقي علي عمار تمكّن من رفع 212 كغم في منافسة قوية شهدت حضوراً مميزاً من أبرز الرباعين، ليحلّ في المركز الثاني بفارق كيلوغرام واحد فقط عن نظيره البحريني الذي توّج بالميدالية الذهبية بعد أن رفع 213 كغم.

وأشاد رئيس البعثة العراقية عبد السلام خلف بالأداء المميز للرباع علي عمار، مؤكداً أن هذه النتيجة تمثل إنجازاً مهماً يضاف إلى رصيد الرياضة العراقية في المحافل الدولية، وتعكس التطور المستمر لرياضة رفع الأثقال في العراق.