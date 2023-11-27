الفريق الإيراني أكمل المباراة بـ9 لاعبين.. الجوية يخسر أمام سباهان

شفق نيوز/ خسر فريق القوة الجوية العراقي أمام مضيفه سباهان الإيراني بنتيجة 0-1 مساء يوم الاثنين، لحساب الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا دور المجموعات.

وجرت المباراة اليوم الاثنين في الساعة التاسعة مساءً في ملعب ازادي في العاصمة الإيرانية طهران.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سباهان الإيراني بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة الرابعة عن طريق فرشد أحمد زادة وفي الدقيقة 43 أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجه لاعب سباهان محمد جواد حسين نژاد ليكمل سباهان المباراة بعشرة لاعبين.

واستمرت النتيجة في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة، وقد شهد الشوط الثاني عند الدقيقة 90 طرد لاعب ثان لسباهان هادي محمدي.

ورفع سباهان رصيده للنقطة العاشرة ثانيا وتجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 7 بالمركز الثالث.