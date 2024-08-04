غاز الشمال يتعاقد مع محمود ميجد لتدريب فريقه الكروي استعدادا للدوري الممتاز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الإدارية لنادي غاز الشمال الرياضي، اليوم الأحد، تعاقدها مع المدرب محمود مجيد، لتدريب فريقها الكروي استعداد للدوري الممتاز بنسخته الجديدة.

وقال رئيس نادي غاز الشمال وريا جلال لوكالة شفق نيوز إن "إدارة نادي غاز الشمال نا تعاقدت مع الكابتن محمود مجيد، لتدريب فريقنا في الموسم الكروي القادم ضمن الدوري الممتاز".

وأضاف أن "فريق غاز الشمال بكرة القدم سوف يتعاقد مع مجموعة من اللاعبين لتمثيله في الدوري بنسخته الجديدة ومشاركتنا نريدها ان تكون قوية ومميزة ونحقق نتائج جدية فيها ونحرز بطاقة صوب دوري النجوم".